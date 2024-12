È subito Lorenzo Ballarati show agli Europei di Vilnius. In Lituania il tritone della Nazionale italiana Juniores e della Coser Aniene ha già stupito, portando a casa l’oro nella staffetta 4x100 stile libero.

Dopo una partenza equilibrata, nella seconda parte gli azzurri non hanno avuto particolari problemi a imporre il loro ritmo e a prevalere con quasi due secondi di vantaggio nei confronti degli avversari. Il tempo finale è stato di 3'17"04.

Ballarati, entrato in vasca come ultimo frazionista, si è subito distinto e ha permesso all'Italia di poter concludere tranquillamente in vantaggio, gestendo, magari, qualche energia e fissa dei prossimi appuntamenti, nei quali il ragazzo ha allenato da Fabio De Santis sarà impegnato anche per gli appuntamenti individuali.

«La prima è andata subito bene - dichiara coach Fabio De Santis - podio europeo siamo felici. Rompere il ghiaccio era importante, ora sotto alle altre gare, bisognava iniziare col piede giusto».

