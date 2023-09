Marco Del Lungo conosce le sue avversarie nel girone degli Europei di Netanya, a cui parteciperà con il 7bello a gennaio, anche con la speranza di conquistare l’accesso alle Olimpiadi. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone B in compagnia di Ungheria, Grecia e Israele. Va fatta però una specifica. Il gruppo sembra particolarmente complicato perché la Fina, per questi Europei, ha deciso di dividere le 16 nazioni partecipanti in due divisioni da otto e da lì due gironi. L’Italia figura nel lotto delle migliori e, in caso di arrivo tra le prime due, andrà direttamente ai quarti, mentre le altre due faranno uno spareggio con le migliori due classificate dei gironi della seconda divisione.

