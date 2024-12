È arrivato un ottimo ottavo posto per Tommaso Pampinella agli Europei Eca che si sono svolti in Ungheria, per la precisione a Szeged. Grande la soddisfazione per il paddlesurfer civitavecchiese, che è riuscito a centrare la qualificazione alla finale portando in alto la bandiera italiana nella gara degli 800 metri sprint. «È stata probabilmente una delle finali più veloci di sempre - dichiara Tommaso Pampinella - e sono orgoglioso di esserci stato, facendo il miglior tempo personale sul campo internazionale. Ho dato tutto, dal primo giorno di allenamento a casa, iniziato quattro mesi fa, fino all'ultimo colpo della gara finale. Ora so per cosa lavorare e che il duro lavoro paga. Grazie a me stesso per non aver mai mollato, anche nei momenti più difficili e alla mia famiglia per essermi sempre accanto». Per Pampinella si preannunciano mesi molto importanti ed a livelli altissimi, dopo quelli vissuti come allenatore di ginnastica artistica con la squadra maschile dell’As Gin, che ha condotto alla promozione in serie A2.

