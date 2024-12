L’Etruria Volley under 19 ottiene la medaglia d’argento nella finale regionale persa contro il Marino Pallavolo domenica al Palazzetto Comunale di Tuscania. Con questo risultato i ragazzi del consorzio Asp Civitavecchia - Tuscania Volley accedono alla fase nazionale dei campionati giovanili di eccellenza. Ancora un buon risultato e un titolo di vice campione da mettere in bacheca per la compagine civitavecchiese, da sempre orgogliosamente orientata alla crescita dei giovani.

«Con la conquista del secondo posto nella finale regionale disputata a Tuscania domenica 28 aprile accediamo alla finale nazionale da disputarsi a San Giustino (Umbria) nella settimana dal 12 al 18 maggio - ha commentato il presidente Marina Pergolesi -. Un progetto nato due anni da che ci porta dritti tra le prime 24 squadre d’Italia. Condividiamo la splendida affermazione con il Tuscania volley del presidente Massimo Pieri e il direttore generale Alessandro Cappelli, una società importante e stimata in tutta Italia».

Con la salvezza nel campionato di serie C ormai quasi raggiunta, la preparazione del gruppo di atleti sarà mirata alla fase finale nazionale.

