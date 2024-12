La settima giornata del campionato di serie C maschile ha prodotto la quinta sconfitta in sette partite per l’Etruria Volley Tuscania che domenica in trasferta si è arresa al Civita Castellana per 1-3 (parziali 21/25 - 14/25 - 25/20 - 21/25). Il sestetto gialloblu di Claudio Quaglia non è riuscito così a cogliere l'opportunità di muovere la classifica contro una squadra diretta avversaria e che prima della partita condivideva l’ultimo posto nel girone B con l'Usd Sales. L'Etruria Volley dopo sette giornate rimane decima con 6 punti in attesa di ricevere il Sora nel prossimo fine settimana.

In serie D maschile anche l’Etruria Volley Civitavecchia ha perso 2-3 domenica pomeriggio in trasferta a Roma contro la Luiss capoclassifica del girone A (parziali 20/25 - 21/25 - 16/25). I civitavecchiesi restano comunque al nono posto con 9 punti e sulla strada della salvezza tranquilla.

