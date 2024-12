La squadra Under 12 dei Tigers WiPlanet, quest’anno rinforzati con l’apporto dei piccoli del 2015, dopo la vittoria nel II° Memorial Andrea Bologna, hanno iniziato il campionato 2024 sabato scorso, ad Acilia, in un concentramento a tre squadre con i padroni di casa del Cali e il Viterbo. Infatti quest’anno la formula non prevede incontri singoli, ma concentramenti che riducono i costi delle trasferte, giocando più partite. Questo crea qualche problema di numero di lanciatori, ma comunque è da considerare un’esperienza positiva. E i lanciatori del Montefiascone sono risultati i più preparati, grazie al lavoro dei tecnici Olmedo e Russo, garantendo alla squadra una supremazia sui battitori avversari che ha consentito la doppia vittoria. Nella prima partita, contro il Viterbo, il lanciatore partente Bellucci ha concesso solo un punto, mentre i battitori gialloverdi ne segnavano 4, grazie anche ad un bel fuoricampo di Zerbini. I viterbesi non si perdevano d’animo e accorciavano le distanze, giungendo sull’8-5 alla fine del 2° inning. Ma mentre l’attacco falisco segnava altri 4 punti, il monte, con l’esordiente Francesco Castellani, eliminava al piatto gli ultimi 6 battitori viterbesi, fissando così il punteggio sul 12-5 per il Montefiascone. Oltre a Zerbini, hanno battuto valido sia Alice che Leonardo Paiolo, Bellucci e l’esordiente Coppola. Non ha avuto un andamento diverso il secondo incontro con il Cali Acilia. I lanciatori Leonardo Paiolo e Riccardo Castellani hanno ben frenato l’attacco romano e già dopo il 1° inning il punteggio era 4-0, per poi fissarsi sul 13 a 6 per il Wiplanet, con in evidenza in battuta Zerbini, Matera, Riccardo Castellani, Leonardo Paiolo e Denny Ferraro. Ora l’attenzione è sul doppio incontro di domani a Viterbo alle ore 10.30 e 13, con i Red Foxes come terza squadra, con l’ambiente che si aspetta la conferma della buona prestazione. Da sottolineare che molto positivo è stato l’inserimento dei piccoli del 2015 (Francesco Castellani, Marco Coppola, Nicholas Fabene e Mattia Marenghi) che, insieme ai compagni del minibaseball, altrettanto preparati, ma troppo piccoli per poter giocare negli Under 12, parteciperanno sabato 27 e domenica 28 aprile ad un torneo a Porto Sant’Elpidio, nelle marche, riservato agli Under 10, categoria che non ha un campionato federale, ma che è un ottimo banco di prova per le giovani speranze.

