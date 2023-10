Esordio casalingo per la Comal Civitavecchia Volley Academy nella seconda giornata del campionato di serie C. Le arancionere cominciano la propria avventura davanti al pubblico amico della palestra del Marconi. Alle 18.30 il sei più uno di Alessio Pignatelli riceverà la visita del Duemila12 Under, che al primo giro ha perso nettamente in casa. Guidozzi e compagne, che hanno vinto e incassato due punti al debutto, partono come favorite, ma devono dimostrare la loro voglia di stare ai piani alti della classifica. Il debutto con vittoria al tie break contro il San Giorgio ha fatto capire che bisognerà approcciare al meglio ogni incontro per entrare subito nella forma campionato. L’anno scorso ha dimostrato a tutto l’ambiente che ogni punto può essere fondamentale per raggiungere o mancare un obiettivo. Quindi, anche se siamo solamente alla seconda giornata, non bisogna tirare il freno a mano in nessuna occasione. A lungo, nel corso della scorsa cavalcata, la Comal ha fatto mea culpa per la vittoria solo al tie break sul campo del non irresistibile Ciampino, anche se, in quella circostanza, c’erano state delle situazioni pesanti da sopportare, come l’assenza di diverse giocatrici ed altre che si erano presentate dopo un periodo di stop. Poi la serie incredibile di vittorie e l’incredibile finale di stagione, quasi in stile serie tv, hanno consentito alla Comal di guadagnare l’accesso ai playoff quando davvero in pochi ci credevano ancora. Quest’anno la speranza è di vivere un’annata con tanta consapevolezza in più, ma anche di non doversi affidare agli inciampi altrui per poter centrare un obiettivo importante, che il gruppo si è dato alla partenza della preparazione atletica.

