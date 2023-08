Emiliano Marsili “sedotto e abbandonato”. La notizia, non certo lieta per il Tizzo, arriva direttamente dall’EBU, che ha annullato la sfida europea contro Gavin Gwynne, incontro già fissato per sabato 30 settembre in Galles, precisamente a Cardiff. La cintura del Vecchio Continente resterà così vacante fino a data da destinarsi e non è detto che a contendersela siano sempre questi due pugili.

Un fulmine a ciel sereno per Emiliano Marsili che, nonostante il peso dei suoi quarantasette anni, si stava preparando duramente per questo match insieme al suo maestro Mario Massai, con la professionalità e tutti i sacrifici che un pugile è costretto a fare.