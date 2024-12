Nuova avventura internazionale per il maestro Emanuele Feoli. Dopo i campionati Europei in Germania nel 2023, arriva la chiamata per il torneo internazionale di Muay Thai targato IML e Lega Italiana Muay Thai.

Dal 12 al 26 marzo sarà infatti impegnato in Thailandia nel suo incarico di preparatore atletico della nazionale italiana di Muay Thai, dividendosi tra Bangkok e Pattaya, con tappa ad Ayutthaya per il 16esimo World Wai Kru Muay Thai Ceremony. L’International Muay Thai League è un’importante sigla internazionale, con a capo il leggendario Sudsakorn Sor Klinmee, che coinvolge atleti di tutto il mondo per dare vita ad uno spettacolare torneo nella suggestiva cornice di Pattaya e degli stadi thailandesi, luoghi dove la Muay Thai viene vissuta con amore e passione, e dove si danno vita a battaglie epiche che rimangono nella memoria degli appassionati di settore.

Non a caso uno degli stadi nei quali si cimenteranno gli atleti tricolore, è proprio lo stadio che ha dato i natali ad alcuni dei fighters più leggendari della patria della Muay Thai (incluso il fenomeno Sudsakorn).

©RIPRODUZIONE RISERVATA