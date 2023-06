Dopo i brillanti risultati degli atleti targati Venom Boxe-MTE Team ai recenti campionati italiani della Lega Italiana Muay Thai, per il maestro Emanuele Feoli arriva una notizia ancora più bella: la riconferma per il prossimo anno sportivo come preparatore atletico nello staff del Team Nazionale della Lega Italiana Muay Thai. «Dopo le prestazioni eccezionali del Team Italia Limt a Patthaya lo scorso marzo, frutto di un lavoro meticoloso del maestro Federico Conti e del suo staff, arriva questa ennesima gratificazione che mi permetterà di proseguire il lavoro finora svolto. È un incarico che mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Quale unico personaggio civitavecchiese che è riuscito ad affermarsi anche in campo internazionale nella Muay Thai e nella Kick boxing, questo è un premio che mi tengo stretto per tutto il sudore versato negli anni, e per le ore spese sui libri a studiare e aggiornarmi per stare sempre al passo con il resto del mondo».

