Da Bucarest a Cerveteri per portare in alto la ginnastica ritmica. Stiamo parlando di quanto è stato fatto da Elana Constantin, dal 2010 ad oggi, è stato un grande risultato. La scuola Elana Gym è tra le più importanti della provincia di Roma. Infatti la società operativa a Cerveteri e nel comprensorio conta più di 150 allieve, e in questi giorni molti di loro, e non solo, si stanno allenando in uno stage organizzato a luglio e agosto, come consuetudine di ogni estate. L'ex campionessa internazionale, infatti, accoglie tante bambini nella palestra della scuola di Cerenova, con l'obiettivo di unire divertimento a lavoro.

«E' uno stage che contiene numerosi fattori - afferma Constantin - gli allenamenti sono impegnativi, dimostrano bravura e passione nonostante il caldo. C'è spazio anche per giocare, piscina e svago nella pausa per il pranzo. Le famiglie apprezzano il nostro lavoro, l'Elana Gym fa questo da oltre 10 anni, vogliamo che le allieve si tengano in allenamento», prosegue Elana Constantin - inoltre siamo contenti dei risultati che siamo riusciti ad ottenere, vogliamo fare di più se solo si avesse la possibilità di avere un impianto idoneo per tutti gli sport. Siamo fiduciosi, andiamo avanti nella speranza che un giorno possa esserci». Quindi prosegue con tanta passione il lavoro dell’Elana Gym, con la speranza che presto possano giungere gli strumenti per fare quel percorso di crescita che la realtà originaria di Cerenova ha in mente di fare, soprattutto per le atlete che ogni giorno colorano la palestra.

