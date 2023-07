VITERBO - Dall'ultimo Consiglio Federale della Fip sono scaturiti i nomi definitivi delle 96 squadre che andranno a costituire il nuovo campionato di Serie B Interregionale. Nuova anche la formula grazie alle 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud) da 24 squadre, che a loro volta sono state suddivise in due gruppi (o Division) da 12 squadre ciascuno. Si giocherà una regular season con quindi 22 partite tra andata e ritorno. Si comincia il 1° ottobre 2023 con al prima giornata, si chiude il 3 marzo 2024. La seconda fase del torneo (detta a “orologio”) vedrà la partecipazione di 24 squadre divise in tre Poule da 8 secondo il piazzamento finale. Ci sarà quindi un Play-In Gold cui accederanno le squadre dal 1° al 4° posto delle due Division; un Play-In Silver per le classificate dal 5° all’8° posto dal quinto all’ottavo posto, e un Play-Out le classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria. Lo svolgimento della fase avrà inizio il 17 marzo 2024 per finire il 28 aprile 2024.<CONERO><CF3><QA0>

IL GIRONE F. Ed ecco il girone in cui è stata inserita la neo promossa Stella Azzurra Basket che è composto dai seguenti team Valdiceppo Perugia, Stella Azzurra Viterbo, Pallacanestro Palestrina, Polisportiva Supernova Fiumicino, Carver Cinecittà Roma, San Nilo Grottaferrata, Basket Ferentino 1977, Virtus Roma 1960, Esperia Cagliari, Nuovo Basket Aquilano, New Fortitudo Isernia, Centro Basket Mondragone. Complessivamente abbiamo ben sette squadre laziali e sarà quindi una stagione all'insegna dei molti derby regionali, una compagine umbra, una campana, una sarda, una abruzzese e una molisana.

