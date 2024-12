La seconda giornata di Eccellenza di calcio femminile propone il derby tra Ladispoli e Cerveteri. Dopo l’esordio di sabato scorso in casa contro la Romulea, conclusosi con un ottimo pareggio per 1-1 con rete di Rajssa Cruciani, torna in campo il Cerveteri Women per una gara sentita, contro le cugine ladispolane, che sono partite alla grande vincendo per 12-0 lontano da casa. Cerveteri, invece, che per la seconda gara di campionato sta continuando ad allenarsi duramente al Galli, per onorare al meglio una gara importante sia per la classifica che per il morale

«Siamo certamente soddisfatte di come abbiamo iniziato il campionato, un punto importante contro una squadra forte, ben rodata e con ambizioni alte come la Romulea - hanno dichiarato le calciatrici del Cerveteri Women - siamo state brave subito dopo lo svantaggio a rimanere compatte, facendo il nostro gioco e mettendo in atto ciò che il mister quotidianamente ci trasmette e su cui ci fa esercitare. Ora il derby con il Ladispoli, un’altra squadra ottimamente organizzata». Sulla sponda opposta, invece, il commento della De Carolis: «Da ladispolana è una gara molto sentita, visto che nel Cerveteri ci sono delle nostre ex giocatrici e mie amiche - ha detto la giocatrice - pertanto vi lascio capire quanto adrenalina ci sia. Che vinca il migliore».

Si gioca a Ladispoli domenica pomeriggio alle ore 15.30.

©RIPRODUZIONE RISERVATA