Continuano le prestazioni positive degli atleti di Mtb Santa Marinella che hanno marcato la propria presenza a tantissimi eventi in giro per l’Italia.

Protagonisti della Leonessa Marathon Cup Daniele Mancini e Cristiano Mastropietro al via della manifestazione aderente al circuito Pedalatium Off Road. Entrambi hanno optato per il percorso point to point cogliendo il primo (Mancini) e il secondo posto (Mastropietro) tra i veterani 2 e capitalizzando al meglio lo sforzo dopo aver pedalato per 41 chilometri.

Prestazione di tutto rispetto con un terzo posto di categoria master 6, sempre nella mountain bike, per Aldo Olivieri che ha partecipato a Chivasso alla Pratoreggio XCO Race, quinta prova della Coppa Csain Piemonte.

È di un decimo posto il piazzamento ottenuto il 9 giugno da Massimiliano Chiavacci al Trofeo XCO Monti Cecubi che ha avuto luogo ad Itri come gara di campionato nazionale CSI del cross country.

Doppio impegno nelle gambe di Gianluca Piermattei. Sabato 8 giugno si è presentato al via della Randonnèe MVM (MareVettaMare) tra la campagna maremmana nei pressi di Grosseto e il Monte Amiata. Il successivo sabato (giorno 15) ha svolto un allenamento di lunga distanza partendo da Firenze e arrivando a Santa Marinella in 16 ore, percorrendo 350 chilometri attraversando il Chianti e percorrendo alcuni settori delle strade dell’Eroica e delle Strade Bianche fino alla Maremma, in preparazione delle prossime 6 ore di mountain bike.

