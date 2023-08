VITERBO - Con l’emanazione degli ultimi correttivi al Decreto Legge 36/21 (norme sul lavoro sportivo), formalmente in vigore dal 1 luglio, il Comitato Regionale Lazio ha avviato una serie di sportelli informativi a carattere provinciale, gestiti da consulenti fiscali che operano sul territorio, che sono a disposizione delle società nell’ambito dell’applicazione dei dispositivi previsti dalla Riforma dello Sport voluta dal Governo. I consulenti sono contattabili tramite mail ai seguenti indirizzi: per le società della provincia di Frosinone (leggesport.frosinone@lnd.it dott. Alessandro Bovieri), per il club della provincia di Latina ( leggesport.latina@lnd.it dott. Leonardo Di Marco), per le società della provincia di Rieti (leggesport.rieti@lnd.it dott. Marco Faraglia). Per i club della provincia di Roma (leggesport.roma@lnd.it dott. Stefano Cristofani), per le società della provincia di Viterbo (leggesport.viterbo@lnd.it) dott. Paolo Tozzi che è anche il presidente dell’Asd Viterbo Fc. Al fine di ottimizzare il servizio, si invitano tutti gli interessati a formulare in modo chiaro e sintetico i quesiti di loro interesse al momento del contatto.

Sarà cura del Comitato Regionale Lazio predisporre delle Faq coni quesiti di interesse generale, che possono costituire una sintetica guida all’applicazione della riforma dello sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA