Un Ladispoli rigenerato dalle due vittorie e dall’arrivo di 8 giocatori nuovi. Coincidenza oppure no, i ragazzi di Lillo Puccica hanno iniziato a macinare punti, 6 nelle ultime due giornate. Un buon biglietto da visita in vista della gara di domenica in casa contro la Romulea, l’occasione, se possibile, per allungare il passo e togliersi il prima possibile dai guai. Missione difficilissima, ma non impossibile per l’Academy Ladispoli. Tra i protagonisti Federico D’Aguanno, appena approdato dal Santa Marinella e già buttato nella mischia nel successo 2-1 contro Citizen Academy. L’esterno destro è molto legato ai colori rossoblù. «Sono contento di essere tornato a Ladispoli - spiega D’Aguanno - e sono contento di poter dare una mano per cercare di arrivare tutti insieme all’obiettivo. Ho ritrovato qui davvero un bel gruppo di ragazzi uniti che danno veramente l’anima e sono concentrati correndo nella stessa direzione. Ora veniamo da due vittorie consecutive ma non dobbiamo abbassare la guardia, questi due successi devono darci la carica per lavorare ancora meglio in settimana e arrivare più carichi alla prossima sfida».

A fine match ha parlato anche il capitano Augusto Buonanno. «È stata una partita difficile e questo lo sapevamo - ammette il laterale mancino - ma abbiamo avuto una forza di squadra straordinaria. Andati in vantaggio poi allo scadere ci siamo lasciati forse sorprendere ma non abbiamo mollato di un centimetro riuscendo a portare a casa un risultato per noi importantissimo. Adesso pensiamo subito alla Romulea, un altro test fondamentale di fronte al nostro pubblico».

