Ancora una volta sul podio gli atleti della Mtb Santa Marinella del presidente Stefano Carnesecchi.

A coronare la recente domenica di bei risultati sono stati in primis Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre alla Palmanova Bike Race in Friuli Venezia Giulia.

Una granfondo di mountain bike portata a termine da Mariuzzo nelle prime venti posizioni assolute ma primo di categoria master 6 e a ciò si è aggiunto il terzo posto tra i master 7 di Feltre.

Mercoledì 31 maggio, poi, la squadra santamarinellese era presente in due distinti appuntamenti su strada.

In Toscana a Grilli di Gavorrano (Trofeo Castellaccia) 33esimo posto assoluto e settimo di categoria master 6 per Pierluigi Stefanini mentre Marco Marri e Sandro Puppi sono stati impegnati nella Transalpando.

1200 chilometri e 12000 metri di dislivello partendo dal Veneto spingendosi fino all’Alto Adige, sconfinamento in Austria e in Slovenia per poi tornare al punto di partenza e di arrivo a Verona, rientrando nel tempo limite delle 110 ore.

