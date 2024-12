Un esordio con doppio successo in campionato per i giovani ragazzi dell'under 12 Pizza a Volontà della Cv Skating.

Gli atleti, guidati dal duo di allenatrici Laura Giannini e Martina Gavazzi, hanno vinto contro i pari età dei Castelli Romani per 6-1 e 4-1 in questo doppio confronto valido per la prima giornata di campionato.

Nonostante l'assenza di bomber Simone De Meo i ragazzi sono stati bravissimi a mettere in campo i propri miglioramenti.

«Veder giocare l'under 12 è sempre emozionante - afferma il presidente Valentini - perchè per tanti ragazzi si tratta dell'esordio assoluto in competizioni ufficiali. Vincere fa sempre piacere ma non è l'aspetto più importante: vederli fare gruppo, divertirsi e competere, quella è la gioia più grande. Ringraziamo i Mammuth Roma per averci concesso in prestito due loro bravissimi ragazzi».

Questi i ragazzi scesi in campo: Dario Serafino, Matteo Ranzi, Gabriele Betti, Flavio Lucignani, Dario Carusi, George Tirabassi, Chiara Meconi, Noemi Federzoni, Eileen Zou. Allenatrici: Laura Giannini e Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA