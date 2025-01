Doppia trasferta per le formazioni della Cv Skating impegnate nel weekend in partite che si disputeranno a molti km di distanza. Con la prima squadra ferma per riposo la scena la prendono le Sniperine CRT e gli Snipers VR3. Le ragazze, fin qui vincitrici nelle prime due uscite stagionali, saranno attese da sfide difficili contro Tergeste Warriors (sabato sera a Ferrara alle ore 19) e Scomed Bomporto (domenica mattina alle 11 a Bomporto). Entrambe le avversarie hanno avuto un ottimo inizio di campionato e saranno avversari sicuramente difficili da battere per capitan Novelli e compagne. La seconda squadra senior invece, affronterà una lunga trasferta al sud: sabato alle ore 15.30 giocherà in casa dei Phoenix Palermo e domenica mattina alle 11 contro i Rollin Skate Bari. «Ringraziamo ancora una volta i nostri sponsor che ci permettono di affrontare queste lunghe e costose trasferte - spiega il presidente Valentini - altrimenti tutto ciò non sarebbe possibile. Sono tutti campionati molto impegnativi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico, ma la Cv Skating con la grande serietà che la contraddistingue onora tutti gli impegni».

Le convocate delle Snipers CRT: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Federica Ercolani, Martina Succi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Snipers VR3: Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Mattia Padovan, Davide Trotta, Laura Giannini, Ailen Acevedo. Allenatore: Riccardo Valentini.

