Un super e fantastico Tolfa è quello che oggi ha espugnato il campo “Ivano Fronti” del Santa Marinella e ora è al comando della classifica del girone A del campionato di Promozione. La squadra collinare ha disputato una partita perfetta e grazie alle reti di Pomponi e Nuti i collinari hanno battuto il Santa Marinella per 2-1.

Il campo dei tirrenici finora era inviolato ma i tolfetani sono riusciti a imporre la supremazia territoriale in questo bellissimo derby che ha regalato davvero tanto spettacolo e bel gioco. Bellissima la cornice di pubblico (oltre 500 gli spettatori sugli spalti) del “Fronti” che ha assistito alla partita. I biancorossi hanno giocato un’ottima gara dal punto di vista tattico e, soprattutto, dopo gli infortuni di Santi e Pomponi, tutti gli 11 in campo hanno stretto i denti e dato il massimo fino alla fine.

«La temibile coppia d’attacco del Santa (ritenuta probabilmente a ragione la più forte del campionato), nei 95 minuti di gioco non ha visto quasi mai il pallone contro Salvato e Roccisano - spiegano dal Tolfa - siamo passati in vantaggio al 20’ grazie al bravissimo attaccante Pomponi che l’ha messa dentro dopo una grande azione sulla fascia destra condotta da Santi e Geovani. Il pareggio del Santa Marinella è arrivato al 72’ con il capocannoniere Tabarini che ha raccolto un invito all’interno dell’area dell’ex Tolfa Gaudenzi. Non ci siamo dati per vinti e al 79’ è stato Nuti a dare la scoccata decisiva su assist di testa di capitan Roccisano».

Al settimo cielo il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso: «Abbiamo conquistato una bella e meritata vittoria su un campo difficilissimo contro una delle squadre più forti e organizzate del campionato. Loro in casa finora non avevano mai perso. Siamo scesi in campo con ben cinque assenze pesanti: Ciaccia, Pastorelli, Carolini, Pangi e Imperiale e nonostante ciò siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato grazie alla prestazione perfetta di tutti i ragazzi. Abbiamo rischiato solo in un’occasione e questa è la dimostrazione che chiunque viene chiamato ad entrare in campo si fa trovare sempre pronto. La cosa che mi rende più contento e orgoglioso è che, come al solito, i ragazzi dedicano e fanno tanto per questa squadra e per questo gruppo che sta crescendo. Peccato per l'infortunio di Paolo Santi, speriamo non sia nulla di grave per lui. Hanno giocato ragazzi che magari durante fino a questo momento hanno trovato poco spazio, ma si sono fatti trovare pronti e questa cosa mi riempie di orgoglio. Ora ci godiamo questo momento, da martedì, però, testa alla prossima partita. Siamo ancora al comando ed è una posizione che inizia a piacere e che iniziamo a meritare completamente. Il merito è tutto dei ragazzi e delle scelte che ha fatto la società. Sono veramente contento di tutto il gruppo e di quello che stiamo raccogliendo».

Il Tolfa è sceso in campo con 5 assenti e con ben 13 ragazzi su 19 sotto i 20 anni di età, nonostante ciò i ragazzi di mister Macaluso sono stati stratosferici e sono riusciti, con una ottima prestazione corale a espugnare il campo del Santa Marinella che finora era inviolato e alla fine i ragazzi di mister Macaluso sono usciti dal campo tra gli applausi del pubblico. In particolare il Tolfa è stato artefice di un primo tempo davvero esemplare. Nel secondo tempo infortunio per Paolo Santi portato fuori dal campi in barella; poi c’è stato l'infortunio di Pomponi.

«Un’altra ottima prestazione di Bevilacqua e Nuti, ma è stata praticamente una grande prova della squadra nel suo complesso grazie alla perfetta guida dei tecnici Macaluso e Masini, e con il costante lavoro infrasettimanale svolto dai collaboratori Gentili, Carucci, Belloni e Boriello - spiega il presidente onorario Giuseppe Marrocchi - siamo primi in classifica, cosa impensabile ad inizio campionato, ciò che questa squadra e lo staff tecnico hanno messo in atto finora è qualcosa di straordinario. Grazie ragazzi».

Sulla stessa linea il direttore sportivo Smacchia. «Non ci sono più aggettivi per elogiare questa squadra. I ragazzi hanno giocato una partita bellissima e hanno fatto una prova perfetta. Abbiamo dominato la partita dal primo minuto fino alla fine. Siamo scesi in campo con 5 under ma non se ne è accorto nessuno perché abbiamo fatto una prova straordinaria. Ogni ragazzo che gioca non fa mai rimpiangere gli assenti perché tutti danno tutto. È stata una vittoria meritata, voluta, cercata e preparata molto bene dai mister che hanno curato questa sfida in ogni particolare. L'unico neo di questa bellissima giornata è l'infortunio di Santi alla spalla e forse dovrà stare fermo 2-3 settimane. Voglio elogiare tutti: i mister Macaluso e Masini, tutto lo staff tecnico e ognuno dei nostri ragazzi. Siamo felici di goderci la vetta meritatamente e nessuno ci ha regalato nulla: tutto ciò che stiamo raccogliendo è frutto delle nostre scelte, del nostro lavoro e della nostra abnegazione. Penso che chi è venuto al campo si sia molto divertito perché abbiamo fatto una gran bella partita. Tutti bravissimi, ma un plauso in più a Bevilacqua che è stato padrone del centrocampo».

Con l'uscita di Superchi verso il Tarquinia e gli infortuni di Santi e Pomponi (entrambi da verificare nella loro gravità), potrebbe rendersi necessario per il Tolfa intervenire sul mercato: sarà il consiglio direttivo convocato in settimana a decidere se integrare la rosa con un paio di elementi che possano dare la spinta per essere protagonisti fino all'ultimo.

