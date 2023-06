Domenica terminerà il campionato di Seconda Categoria e il futuro dell’Etrurians, formazione di Cerveteri che gioca a Ladispoli, si sta delineando. La formazione del presidente Silveri è in odore di quarto posto, che secondo indiscrezioni non sarebbe sufficiente per ambire al ripescaggio. La soluzione è acquistare un titolo di Prima Categoria e consegnare la squadra al tecnico Tonino Graniero, ex Ladispoli e Cerveteri, e la direzione sportiva a Fabio Ciampa. Questi sarebbero i presupposti per la prossima stagione, anche se di ufficiale non vi è nulla. Tra le parti c’è un accordo di massima, fatto sulla parola. Un’intesa che hanno trovato circa un mese fa e, alla luce odierna, sembra un sodalizio composto. Gli obiettivi sono di arrivare dalla Prima in Promozione in due stagioni, anche se il primo ostacolo da superare è l’acquisizione di un titolo.

