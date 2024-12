È in programma domenica 16 giugno a Piansano (Viterbo) la terza edizione della Maternum Marathon, manifestazione ludico-motoria promossa dalla Pro Loco di Piansano in collaborazione con il Comune di Piansano e il patrocinio dei Comuni di Valentano e Capodimonte. Per l’occasione i partecipanti camminano attraverso i suggestivi sentieri dell’antica città etrusco-romana di Maternum, situata a circa 18 km da Tuscania e a 26 km da Saturnia e che viene identificata con l’attuale Piansano. Ancora oggi, in questo territorio, si respira la presenza degli etruschi e le testimonianze archeologiche sono accompagnate dalle bellezze paesaggistiche e naturalistiche tra i comuni di Piansano, Valentano e Capodimonte, a breve distanza dal Lago di Bolsena. La Maternum Marathon è suddivisa in tre percorsi da 11, 18 e 33 km e quindi è adatta a tutti i tipi di camminatori. Nel percorso da 11 km è inclusa una visita guidata facoltativa all’Antiquarium comunale a cura del Gruppo Archeologico Piansano. Ogni 6 km è predisposto un punto di ristoro e il personale addetto sarà presente lungo l’intero tragitto per fornire assistenza continua. Al termine tutti i partecipanti hanno diritto a un pranzo da consumare in un apposito spazio allestito. La quota per iscriversi è di 20 euro e comprende maglia tecnica, assicurazione, assistenza lungo il percorso, pacco partecipazione e pranzo.

L’iscrizione alla Maternum Marathon 2024 è obbligatoria entro il 9 giugno e può essere effettuata sul sito www.maternummarathon.it (dove sono disponibili il regolamento completo e tutte le informazioni), tramite la pagina Facebook “Maternum Marathon” oppure recandosi direttamente a Piansano nei negozi Ferramenta Lucattini Luciano (Via Umberto I 79), Bar Al 168 (Viale Santa Lucia 168), Bar Caffè Centrale (Viale Santa Lucia 77), Pasticceria Bon Bon Cafè (Viale Santa Lucia 19) oppure a Viterbo presso il negozio Runnner (Via Campo Sportivo Scolastico 8). Novità dell’edizione 2024 il servizio di baby sitting al costo di 10 euro a bambino (4-8 anni), con cui i camminatori possono lasciare i propri figli. Per usufruirne è sufficiente comunicarlo al momento dell’iscrizione. Gli organizzatori ringraziano per il supporto e la collaborazione i Comuni di Piansano, Valentano e Capodimonte, la Protezione Civile e la Misericordia di Piansano, tutti i volontari impegnati e ovviamente i partecipanti a cui danno appuntamento a domenica 16 giugno. Per ulteriori informazioni: 338.8990019 (Domenico) - 340.7058730 (Filippo) - 338.2729578 (Romeo) - info@maternummarathon.it.

