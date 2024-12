VITERBO - Al netto di eventuali ricorsi sarà corsa unica alla presidenza del Cr Lazio nel post Melchiorre Zarelli. Infatti non è stata ammessa la candidatura di Giacomo Tramati e rimane solo quella di Roberto Avantaggiato. Con il comunicato del Cr Lazio sono stati uffcializzati i nominativi dei soggetti ammessi o meno per tutte le altre cariche.

Questo il Comunicato:

«In relazione all’Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R. Lazio convocata per domani sabato 14 settembre 2024 alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione presso il Grand Hotel Duca d’Este – Via Tiburtina Valeria 330 – Tivoli Terme, il Collegio di Garanzia Elettorale, costituitosi ai sensi delle Norme procedurali per le Assemblee della LND ha assunto, in relazione alle candidature alle cariche elettive, le seguenti determinazioni. Candidati alla carica di presidente del Cr Lazio: Roberto Avantaggiato (candidatura ammessa), Giacomo Tramati (candidatura non ammessa).

Candidati alla carica di consigliere regionale, candidature ammesse: Matteo Achilli, Giancarlo Bersanetti, Vincenzo Calzolari, Francesco Cerro, Angelo Di Benedetto, Rino Donati, Umberto Fusacchia, Antonio Giammusso, Daniele Laureti, Pierpaolo Marcuzzi, Franco Pascucci, Fabio Patrizi, Adriano Roma, Dario Scalchi. Candidati alla carica di responsabile calcio femminile: Candidatura ammessa Alba Leonelli, candidatura non ammessa Alessandra Monteforte. Candidati alla carica di responsabile calcio a cinque, candidatura ammessa Marco Tosini, candidatura non ammessa Alessandro Caldarelli.

Infine candidati alla carica di componenti collegio revisori dei conti: candidature ammesse Andrea Albertini, Adriano Corsetti, Giovanna Cosma, Andrea D’Isanto, Alessio Pistone, Marco Strabbioli, Alberto Todini, Annamaria Vallati, Marcello Zani. Candidatura non ammessa quella di Claudio Campetta. Candidati alla carica di Delegato Assembleare Lnd, candidati ammessi Valeria Armeni, Ugo Baldi, Roberto Chiurazzi, Nicola Ciarlione, Vittorio Del Signore, Massimiliano Di Litta, Fabrizio Loffreda, Antonio Nania, Martina Raponi, Gianni Tanzi, Marco Toselli, Nicola Vilella. Candidature non ammesse: Fabrizio Amato, Ivan Castaldi, Giorgio Catenelli, Domenico Gaglio, Andrea Giampoli, Marco Ianni, Ciro Montella, Stefano Roma, Andrea Tetti. Candidato ammesso alla carica di Delegato Assembleare Settore giovanile Scolastico Giulio Bernabei».