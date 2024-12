Ultima domenica “agonistica” della stagione 2023/2024 sui campi di calcio italiani con le sfide che mettono in palio gli ultimi posti utili per le promozioni alla Serie D del prossimo anno. Dopodiché avremo il quadro completo in tutti i principali campionati italiani dalla Serie A sino alla quarta serie. Oggi alle ore 16 si giocano le gare di ritorno delle finali tra le seconde di Eccellenza tra le quali non ci sono più formazioni laziali. Questo il programma completo, tra parentesi i risultati dell’andata: domani alle ore 16 Castelfidardo-Zenith Prato (1-2), Costa D’Amalfi –Bisceglie Calcio (1-1), Fossano Calcio-Civilerghe Calcio (1-3), Terni Fc-Cairese (2-4), Terranuovo Traiana –Giulianova (3-1), La Rocca Altavilla-Magenta (0-0). Sempre domani alle ore 16 l’andata tra Modica Calcio-Fc Pompei, ritorno domenica prossima 23 giugno a Pompei. Ultimo atto quindi per conoscere sin da oggi pomeriggio i nomi delle sei formazioni promosse in Serie D con la settima che arriverà dall’ultima sfida di domenica prossima. Attesa anche da parte della Flaminia Civita Castellana, unica portacolori viterbese in questo campionato visto che anche dalla nuove promozioni potrà essere effettuata una sorta di proiezioni a quelli che saranno i gironi della prossima stagione con la compagine rossoblu del presidente Bravini che spera di tornare nel girone E delle compagini umbre, toscane e laziali.

