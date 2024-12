E si continua a giocare a livello nazionale per quanto concerne gli spareggi tra le seconde dei campionati di Eccellenza. Purtroppo nel tabellone non ci sono più formazioni laziali dopo le eliminazioni al primo turno della W3 Maccarese e dell’Unipomezia avvenute domenica scorsa ad opera dei toscani del Terranuova Traiana e dei marchigiani del Castelfidardo. Oggi le gare di andata delle finali che mettono in palio i posti sicuri per le promozioni alla Serie D 2024/2025. Questo il programma: domani alle ore 16 Bisceglie-Costa D’Amalfi, Cairese-Terni Fc, Ciliverghe-Fossano, Giulianova-Terranuova Traiana, Magenta-La Rocca Altavilla, Zenith Prato-Cstelfidardo. Sempre domani alle ore 16 la gara di ritorno del primo turno tra Modica-Aurora Alto Casertano (ritorno domenica 16 giugno) con la vincente di questa doppia sfida che affronterà il Pompei. Calcio laziale che guarda comunque con interesse a queste sfide per qualche eventuale domanda di ripescaggio che alcuni club potrebbero presentare (in primis la W3 Maccarese, eliminata al primo turno) come accadde nella passata stagione alla Boreale che pur perdendo al primo turno venne ripescata. Intanto è ufficiale che Lillo Puccica nella prossima stagione non allenerà il Tivoli ed è stato lo stesso tecnico a spiegare il perché: «A Tivoli ho conosciuto una società straordinaria, tutti sono stati con me gentili e mi avrebbero accontentato sia in Eccellenza che in caso di ripescaggio in D. Purtroppo, però, per motivi personali avevo bisogno di più tempo per poter prendere questo impegno e allora ho preferito non farli aspettare, in modo da potersi guardare attorno e orientarsi in un'altra direzione».

