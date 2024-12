Domani torna in azione il motoraduno del moto club Desmotuscia di Viterbo. La festa è aperta a tutti i possessori e appassionati di moto indipendentemente dal marchio o dal genere uniti da questa grande passione che ci accomuna che vogliano divertirsi e se possibile fare anche della beneficenza. Il ritrovo sarà presso il parcheggio aperto del Centro Commerciale Tuscia di Viterbo dove, dalle ore 9 ci sarà l’apertura delle iscrizioni, una volta completate le formalità di rito e aver fatto colazione presso il bar del all’interno del centro commerciale, i motociclisti potranno visitare il centro e socializzare con gli intervenuti all’evento.Per le ore 11 è prevista la partenza del giro turistico per le strada della Tuscia che circondano il lago di Bolsena e si concluderà con l’arrivo al ristorante La Valle del Burano dove ci sarà il pranzo convenzionato. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione italiana persone down sezione di Viterbo che sarà presente alla manifestazione.

