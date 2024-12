Domani l’ultimo atto a livello nazionale per conoscere il nome della settima formazione che attraverso la porta degli spareggi tra le seconde di Eccellenza verrà promossa al prossimo campionato nazionale di Serie D. A contendersi l’importante posta in palio il team campano del Pompei e i siciliani del Modica con i padroni di casa sulla carta nettamente favoriti dopo la loro vittoria all’andata in trasferta per 2-1.

LA PROSSIMA STAGIONE. Intanto il Cr Lazio ha già fissato per la prossima stagiona le date di iscrizioni ed inizio di tutti i campionati.

ISCRIZIONI. Per quanto riguarda le iscrizioni per i campionati di Eccellenza e Promozione finestra aperta dall’8 al 17 luglio. Dall’8 luglio al 29 luglio iscrizioni aperte per i campionati di Prima e Seconda Categoria, Juniores Regionali, campionati del Settore Giovanile regionale, calcio a cinque di Serie C1, C2 e C femminile. Dall’8 luglio sino al 7 settembre iscrizioni aperte per i campionati Under 18 Regionale, Eccellenza Femminile, campionati provinciali della Lnd, campionati provinciali Settore Giovanile Scolastico, campionati provinciali Calcio a 5 maschili e femminili.

INIZIO DEI CAMPIONATI. Ecco invece le date di inizio dei campionati della stagione 2024/2025. Domenica 8 settembre al via i campionati di Eccellenza, Promozione, Under 219 Elite, Under 17 e Under 15 Elite. Il 6 ottobre inizieranno i campionati dell’Under 19 Regionale, Eccellenza Femminile, Under 18 Regionali, tutti i campionati giovanili regionali, Terza Categoria, Under 19 Provinciali e tutti i campionati del settore giovanile provinciale.

