QUI SANTA MARINELLA. Il girone di ritorno del campionato di Promozione prende il via domani con una super sfida dal sapore antico. Alle ore 11, infatti, allo Stadio Ivano Fronti sarà di scena il derby tra il Santa Marinella e il Tolfa. Una gara che accende sempre tanto entusiasmo tra le due tifoserie, che da anni si contendono lo scettro di migliore del comprensorio. Quest’anno, in particolare, il derby assume un aspetto molto importante, visto che i tirrenici detengono la prima posizione in classifica del girone A e considerano questo il primo dei tre match fondamentali per il salto di categoria. Domenica prossima infatti Tabarini e compagni viaggeranno alla volta della Capitale per affrontare l’Atletico Salaria Vescovio, quinta forza del girone e la settimana successiva ospiteranno l’Ostiantica, seconda in graduatoria, attualmente a sette punti dai rossoblu. Dunque, parte dalla sfida con i cugini collinari, il tour de force che, secondo le aspirazioni dei dirigenti locali, dovrebbe condurre la squadra di mister Fracassa alla categoria superiore.

LE PAROLE DI FRACASSA. «Allora, siamo alla prima giornata del girone di ritorno e ci aspetta un derby difficile, importante, bello che per noi è uno snodo fondamentale di questa stagione - commenta il tecnico tirrenico - a questo incontro ci arriviamo con qualche defezione. Purtroppo Gentili non sarà della partita, perché domenica contro il Città di Cerveteri ha accusato un trauma, un forte fastidio alla caviglia e per tutta la settimana non si è allenato, comunque sarà a disposizione. C’è poi il dubbio Samuele Cerroni, che ha sentito il riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio, lo valuteremo nella mattinata di domani prima della gara. Per il resto, rientrano Caforio e Gaudenzi e questo rende la rosa secondo me molto competitiva. Possiamo sopperire a ogni tipo di assenza. L'abbiamo già dimostrato in passato. Chi è andato in campo al posto di un infortunato, non ha fatto sentire la sua mancanza e questo per un allenatore è motivo di orgoglio, perché significa che la squadra è stata costruita bene e si vedono i risultati. La partita con il Tolfa sarà una gara a livello tattico, una sorta di incontro a scacchi, perché comunque il Tolfa ha un buon impianto di gioco, sono collaudati. È un gruppo che si conosce molto bene, faranno la differenza le individualità, soprattutto, e il ritmo. Noi cercheremo di portare la gara ad un livello alto già dai primi minuti, senza cali di concentrazione come è successo con il Cerveteri. Sono certo che i ragazzi non commetteranno lo stesso errore, perché le gare sono diametralmente opposte, un conto è giocare con il Cerveteri, un altro è affrontare il Tolfa quarto in classifica. Quindi sarà una partita importante che giochiamo in casa, se vogliamo dare una spallata al campionato questa è l'occasione giusta».

QUI TOLFA. Santa Marinella-Tolfa è un derby da anni molto sentito e sempre combattuto e anche domani questa sfida non mancherà di regalare una bella pagina di sport. A scontrarsi alle ore 11 due belle e forti squadre con un ottimo seguito di tifosi. Allo “Scoponi” nella partita di andata - era l’8 settembre - le due squadre si sono neutralizzate a vicenda e la sfida è terminata sul pareggio per 1-1. Di partite da quel giorno ne sono state disputate 19 e attualmente il Santa Marinella è la squadra più forte del girone e guida la classifica, mentre il Tolfa partito in sordina via via è cresciuto ed ha scalato la classifica e ora è al quarto posto in classifica. A fronteggiarsi saranno quindi due squadre in forma e determinate entrambe a vincere per trattenere i tre punti e la supremazia territoriale. Per quanto riguarda il Tolfa mister Macaluso, insieme al resto del settore tecnico, hanno fatto lavorare bene i ragazzi e li hanno preparati anche mentalmente per affrontare al meglio questo derby.

IL COMMENTO DI MACALUSO. «Sarà una bella partita in casa di una squadra forte - spiega il tecnico collinare - sfideremo una delle squadre candidate alla vittoria finale. Il Santa Marinella sta facendo molto bene in casa, ma anche in trasferta. Fra le file dei tirrenici ci sono giocatori importanti e la squadra è in salute. Noi, dal canto nostro, stiamo cercando di risalire la china e siamo in una posizione buona di classifica. Ci andiamo a giocare questo derby in maniera tranquilla e a viso aperto: non abbiamo nulla da perdere, visto che siamo in ritardo, quindi andremo lì a fare la nostra solita partita gagliarda e faremo di tutto per trattenere l'intera posta in palio. La settimana è passata via tranquillamente come tante altre volte: abbiamo provato come al solito le cose che facciamo sempre prima di ogni partita. I ragazzi sono tranquilli, quindi speriamo ci sia tanta gente e che sia una partita soprattutto corretta e divertente per tutti».

Fra le file del Tolfa dovrebbero mancare Nuti e Galletti.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE. A dirigere il big match di giornata sarà il fischietto Matteo Martino della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Simone Morlacchetti e Giorgio Cardellini entrambi della sezione di Roma 2.

