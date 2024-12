Con tanto entusiasmo e altrettanta consapevolezza domenica partirà il campionato della Dm 84 Cerveteri, che torna a calcare i campi di Prima Categoria a distanza di 5 anni. La squadra di Pietro Virgili non avrà un esordio facile, ci sarà la trasferta sul campo della retrocessa Polisportiva Ostiense a bagnare i giallorossi, che a grandi linee sono rimasti quelli dello scorso anno, con qualche innesto di esperienza. Per la gara capitolina, dopo un ottimo lavoro effettuato in preparazione, mister Virgili spera di avere tutti a disposizione. Esordio nella categoria anche per lui. «È la prima volta che affronto la Prima Categoria, campionato che mi sembra abbastanza selettivo, composto da formazione organizzate e di spessore tecnico - afferma l'allenatore - noi partiamo per salvarci, faremo il nostro per arrivare all'obiettivo che ci siamo fissati. Da parte della società c'è il massimo impegno, non mi fanno mancare nulla, sono al nostro fianco per coltivare il progetto che si fonda sui valori sociali del club».

