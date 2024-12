Stenta a decollare la DM 84 Cerveteri, che dopo 11 gare ha vinto in una sola occasione. La compagine giallorossa chiude il 2024 in modo positivo, visto che a maggio scorso ha potuto esultare per la vittoria del campionato che gli ha permesso di ritornare in Prima Categoria dopo 14 anni. Adesso, però, viene il difficile, poiché i ragazzi di mister Virgili sono attesi da un 2025 di fuoco. Domenica 5 gennaio in programma c'è la trasferta sul campo del Real Campagnano: serve cominciare con una vittoria per sperare nella salvezza diretta . In classifica sono al terzultimo posto con solo 4 punti all’attivo. Un bottino magro per ambire a una salvezza senza la coda del playout. «Dovremo lavorare e faticare - afferma il tecnico Virgili - siamo in ripresa, dopo tante gare perse siamo riusciti a fare punti, anche se sono pochi rispetto alle altre rivali. Spero nel nuovo anno, che ci porti più fortuna e soprattutto che ci dia una mano a ritrovare la vittoria. Siamo una squadra giovane, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato. Andiamo avanti, consapevoli che siamo un bel gruppo in armonia e pronto a dare battaglia ogni domenica».

