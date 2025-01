Ci sarà ancora da aspettare per la prima gara nel 2025 del Dlf, che avrebbe dovuto giocare sul campo del Valentano nella sfida valevole per il campionato di Prima Categoria.

Ma l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi, a causa della nebbia che si è abbattuta sul campo nella provincia di Viterbo.

L'arbitro della sfida, dopo aver provato ad attendere che un po’ di nebbia si diradasse, non ha potuto fare altro che indicare il triplice fischio finale, con la partita che sarà giocata in una nuova data, ancora tutta da stabilire.

E nell'anticipo del campionato di Seconda Categoria il Quartiere Campo Oro stampa un pareggio per 2-2 sul difficile campo della Vicus Ronciglione.

Nel primo impegno del nuovo anno la squadra di Fabio Secondino si è fatto valere, nonostante le tantissime defezioni, che hanno ridotto all'osso il roster civitavecchiese.

E nelle difficoltà viene fuori bomber Kevin Rasi, autore delle due segnature del Quartiere Campo Oro, tra cui un clamoroso gol di tacco sotto all'incrocio.

Il Qco perde la vetta della classifica, a favore del Sutri, in attesa del big match di domenica prossima al campo Vittorio Tamagnini.

«È stata una partita stratosferica - dichiara mister Fabio Secondino - da leoni. A prescindere dalla classifica e dal pareggio, ma siamo andati a giocare con un solo difensore di ruolo, in un campo grosso come quello di Ronciglione. È stata una partita davvero dura. Ultimamente purtroppo ci facciamo praticamente da soli i gol. E la rete di Kevin Rasi è stata qualcosa di clamoroso, roba da playstation. Nel secondo tempo loro non hanno mai passato la metà campo, li abbiamo devastati a livello atletico. Ringrazio i preparatori Porchianello e Mazzeo, che stanno facendo un ottimo lavoro. In panchina c'erano solo due ragazzi. Più di questo non potevamo fare, è stata una partita eroica».

«Per me è come se fosse una vittoria - commenta il presidente Antonello Quagliata - eravamo falcidiati dagli infortuni e dall'influenza, siamo andati a Ronciglione con 15 guerrieri. Sono veramente soddisfatto. Domenica - conclude il patron gialloverde - ci attenderà una grossa battaglia contro il Sutri, dove recupereremo qualcuno degli assenti».

