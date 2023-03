Sport

Divinamente Marco Del Lungo

PALLANUOTO. Il portierone civitavecchiese trionfa ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) con il suo Settebello: Spagna battuta in finale 10-5. Dopo il bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro l’estremo difensore del Brescia si mette al collo un’altra medaglia. Soddisfazione anche per il professore Giovanni Melchiorri, il medico della rosa del tecnico Sandro Campagna. Dalle 12.29, ora in cui l’Italia ha toccato l’oro, Civitavecchia in festa: tripudio di emozioni e orgoglio azzurro. Come lui soltanto altri tre: Roldano Simeoni e Marco Galli a Berlino ‘78 contro l’Ungheria e Roberto Calcaterra a Roma ‘94. Dopo 25 anni la storia si ripete. I COMPLIMENTI DELLA CITTÀ: