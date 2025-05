Scalda i motori la Dinamo Ladispoli in vista dello spareggio salvezza per rimanere in Serie D. Sarà la Virtus Fondi l’avversario del team del presidente Luigi Fois che avrà il vantaggio di giocare al palazzetto dello sport di Ladispoli l’eventuale terzo e decisivo match. L’ultimo atto di una stagione tribolata, culminata con il penultimo posto in campionato ed una serie di sconfitte nel girone dei playout che costringeranno la Dinamo Pallacanestro alla sfida finale contro una squadra che ha avuto un andamento altrettanto disastroso durante la stagione. Sulla carta il quintetto del coach Carlo Acconciamessa ha la possibilità di superare la compagine pontina, che da tempo è costretta a presentarsi alle partite con un organico ridotto tra infortuni e defezioni. Tra la dirigenza si respira aria di ottimismo ma si lancia un pressante appello agli sportivi di Ladispoli affinchè accorrano a sostenere la Dinamo al palazzetto di via delle Primule. «Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la Virtus Fondi – commenta il presidente Fois – se vogliamo conquistare la permanenza in Serie D. Sarebbe un risultato straordinario alla luce delle difficoltà patite in campo e le burrascose vicende accadute fuori dal parquet. La Dinamo Pallacanestro ha bisogno dei suoi tifosi, giocheremo sia la prima gara in casa che l’eventuale terzo decisivo match, il palazzetto dello sport deve diventare un inferno di tifo e passione per spingere i giocatori alla vittoria. Abbiamo la possibilità di realizzare un’impresa storica in un’annata dove tutto è andato storto, siamo certi che i nostri tifosi accorreranno in massa per aiutarci ad ottenere la salvezza». E gli sportivi di Ladispoli si starebbero già organizzando, una colorata coreografia sarebbe in allestimento per la prima partita che si giocherà alle 20.45 tra le mura amiche. Sugli spalti dell’impianto si prevede il tutto esaurito ed un tifo infernale. Della Virtus Fondi si conosce poco, è una società specializzata nel lanciare giovani, è attiva dal 1994, durante il campionato non è mai riuscita ad allontanarsi dai bassifondi della classifica. Nei playout ha perduto sei gare su sei.

