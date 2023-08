La Dinamo Ladispoli si proietta al futuro, tra progetti e incertezze. Intanto nei giorni scorsi ha scelto l'allenatore, visto che l'ex Andrea Ciprigno ha voluto fare un passo indietro, rivestendo la carica di diesse.

Al suo posto è arrivato un volto conosciuto del comprensorio, si tratta di Daniele Crocicchia, classe 1997, un passato sulle panchine di Tolfa e Santa Severa.

Una scelta condivisa dal nuovo organico societario, il direttore operativo Simone Lecci e il dg Biagio Camicia.

Il presidente Luigi Fois, infatti, è apparso molto sereno e dopo ferragosto comincerà a programmare la stagione di serie D.

I rinforzi in agenda sono diversi, ma non c'è ancora nessuna trattativa conclusa. Il torneo sarà molto competitivo e quindi per ottenere una salvezza senza patemi d'animo, ci vorrà una squadra di spessore.

«È chiaro che il campionato sarà molto più selettivo, ci dobbiamo attrezzare per raggiungere una salvezza senza rischiare grosso - ha detto Fois- stiamo cercando anche di risolvere la questione sugli impianti, che mette in dubbio anche la stagione. Speriamo - conclude Fois- di farlo in breve tempo».

