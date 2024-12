Domani gli Juniores Regionali del Santa Marinella si giocherà la promozione nella categoria superiore, affrontando il Cerveteri allo stadio Galli. A 90 minuti dalla chiusura del campionato, infatti, la classifica vede gli etruschi in testa, mentre il Santa Marinella insegue a tre punti. Ovvio che ai padroni di casa basta anche un pareggio per essere promossi, ai rossoblù, invece, nella peggiore delle ipotesi, la possibilità di un ripescaggio. Nella gara con il Fregene Maccarese, i ragazzi di Di Raimondo, si sono imposti per 3 a 1. «Oggi ho visto una squadra con carattere». Dice il mister. Nella prima frazione vantaggio ospite e pareggio dei padroni di casa. Nella ripresa arriva il 2 a 1 dei locali che legittimano il risultato ad una manciata di minuti dalla fine. Al termine della gara il commento del tecnico. «Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Si è visto il carattere della squadra che, seppur in svantaggio, ha saputo recuperare. Non è la prima volta che succede e oggi abbiamo subito riportato la partita sui binari giusti. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di rimanere calmi perchè avevamo ancora 45 minuti per uscire vincitori dall'incontro. Sono stati perfetti non abbiamo sbagliato nulla soffrendo il giusto perchè affrontavamo un’ottima squadra. Adesso ci giocheremo tutto nell'ultima partita in casa della capolista Cerveteri. Prevedo un incontro difficile perché loro sono fortissimi. Hanno un allenatore molto bravo e in questa stagione ha lavorato molto bene. Ci conforta comunque il fatto, che siamo tra tutti i gironi, la migliore seconda per un eventuale ripescaggio. Comunque abbiamo ottenuto un grande traguardo perché eravamo partiti con qualche problema, poi dopo un paio di battute a vuoto abbiamo preso la strada giusta per arrivare ad oggi. Stiamo lì sopra e sabato abbiamo questo scontro al vertice. Spero ci sia un grande pubblico e poi che vinca il migliore. Questa è un pensiero mio visto che comunque la nostra squadra ha già ottenuto un risultato molto positivo ed un ottimo piazzamento in campionato. Devo dire che la forza della nostra squadra sin dal primo giorno è stato il gruppo. Da quel momento in poi, abbiamo fatto quadrato e ottenuto tutti questi successi».

