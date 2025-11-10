Anche la decima giornata ha purtroppo “bocciato” le ambizioni e le speranze di una Viterbese che nella maniera più beffarda è stata fermata sul pari casalingo dalla Nuova Florida con la compagine ospite mai pericolosa dalle parti di Casagrande che praticamente nell’unico tentativo effettuato a pochi secondi dal termine del tempo di recupero è pervenuta all’1-1. Un punto che lascia malinconicamente la formazione di mister Gardini nelle parti basse della classifica con 13 punti in undicesima posizione insieme al Campus Eur. Intanto davanti allungano con l’Aranova capolista ancora imbattuta salita a 22 punti ed il Monti Prenestini che insegue a 20 davanti alla coppia Civitavecchia e Pomezia che hanno 19 punti. La Viterbese nelle ultime sette partite ha ottenuto 6 punti che rappresentano una media da play out. Tutto il contesto che gira attorno non aiuta visto che la crisi societaria, le poche certezze che hanno staff e giocatori non aiutano a preparare al meglio le gare. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni ma di certo i bei proclami di questa estate sembrano già riposti nel cassetto quando se è andato quasi un terzo della stagione. Ricordiamo i confronti che attendono la Viterbese da qui al giro di boa, domenica prossima trasferta contro la pericolante Pro Calcio Tor Sapienza, poi il match casalingo con l’Astrea, il derby esterno contro la Sorianese, , le sfide interne consecutive con Aranovae Salaria, il match in trasferta con il fanalino di coda Aurelia Antica Aurelio e il 21 dicembre l’ultima del girone di andata con il Civitavecchia. Delusione da parte della tifoseria e domenica scorsa pochissimo pubblico presente al Rocchi. Tuttaltra musica in casa Sorianese dove non è arrivata la vittoria casalinga contro l’Astrea di mister Del Canuto ma il pareggio, giusto per quello che si è visto in campo è stato bene accolto ed ha permesso alla formazione cimina di centrare il sesto risultato utile consecutivo facendo un altro piccolo passo in avanti in classifica. Pareggio in rimonta per 1-1 con la rete del giovane under Tagliolini classe 1998 che si è quindi preso questa bella soddisfazione.