Comincia con nessun punto in tasca il campionato di serie A2 per la Flavioni Finestra Perfetta. Al PalaSport Insolera-Tamagnini le gialloblu hanno ceduto per 25-23 contro il Conversano, squadra che le aveva già regolate nella passata stagione. Ad avere il pallino del comando sono state quasi sempre le pugliesi, anche se il sette di Patrizio Pacifico aveva perfezionato l’aggancio e il sorpasso a metà del secondo tempo, prima del nuovo acuto delle ospiti. Le civitavecchiesi hanno da recriminare anche per i tre tiri falliti dai sette metri, oltre ad altri errori, in entrambe le fasi, che sono costati la sconfitta. In evidenza Malavasi con sette reti, cinque i centri per Chiara Bonamano. Un gol, invece, per Spizzico, al giorno del suo ritorno in campo dopo quasi un anno di stop per infortunio.

