Importante notizia per il calcio locale. Francesco Midio giocherà nella prossima stagione per l’Ostiamare. Ad annunciarlo è stato direttamente il club biancoviola, che ha svelato i colpi per la prossima stagione. Classe 2007, il portiere è conosciuto in città soprattutto per l’esperienza con la maglia del Civitavecchia, dove ha fatto un buon bottino di gare da titolare in Eccellenza, grazie al suo talento ed al suo status di under all’epoca.

Il civitavecchiese approda arriva all’Anco Marzio dopo l’esperienza con il Dlf e soprattutto quella con la maglia della Rappresentativa LND Under 19, che è stata ricca di elementi conosciuti nell’ambiente del calcio civitavecchiese. Quindi un’occasione da cogliere al volo per Midio, che negli ultimi anni ha svolto numerosi provini con società di alto livello, con alcune che fanno parte anche del mondo professionistico.

