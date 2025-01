Con la gara di domani sera, contro il Fonte Roma Basket, si apre il girone di ritorno. Solo sette giorni fa il successo della Dcl Edilizia, sempre al PalaSorbo, ha prodotto entusiasmo e allegria nell'ambiente, che spera di proseguire su questa strada per raggiungere i playoff. Importante sarà vincere alle 19.30 davanti a una tifoseria che spera nel terzo successo di fila. Parroccini e compagni sono consapevoli di affrontare una squadre ben organizzata, composta da elementi di valore. La vittoria di sabato scorso ha consentito a coach Russo di avere un quadro più completo della situazione, in particolare era evidente che poteva esserci un rallentamento dopo le feste. Invece, in virtù dell’ultima prestazione, si è vista una squadra agguerrita e concentrata.

«Certo, sarebbe bello ripeterci in questa gara dopo che sabato abbiamo vinto meritando e con un risultato ampio e legittimo. Guardiamo alla giornata, vogliamo i playoff, un obiettivo alla nostra portata. Intanto dobbiamo pensare alla vittoria di oggi (domani, ndr), ci crediamo», afferma il capitano Manuele Parroccini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA