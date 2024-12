Trasferta romana per la DCL BKL RIM che dopo due successi di fila proverà ad infilarne un altro sul parquet della Tiber.

C’è molto entusiasmo in casa tirrenica, visto che il periodo è positivo e le aspettative per la stagione sono molto alte.

Per la gara di stasera, alle 18, coach Russo ha tutti a disposizione.

In casa giallonera parla il capitano Manuele Parrcoccini .

«Sì, i due successi di fila hanno contribuito a tenere il morale alto. Stiamo dimostrando di avere una squadra solida e organizzata, che ha acquisito esperienza. Mentre lo scorso anno ne eravamo carenti, quest'anno, almeno dalle prime gare, sembriamo mentalmente giusti. Ora - dice il capitano . dobbiamo continuare su questa strada. La gara di oggi, contro una squadra quotata non sarà facile. Loro, come sanno tutti, hanno una grande tradizione, conoscono molto bene il campionato. Ce la metteremo tutta, scenderemo in campo per vincere - conclude il giocatore cerite - e posizionarci nei vertici della classifica».

