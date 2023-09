Grandi soddisfazioni per la Lega Navale per gli Italiani giovanili in singolo. Il club civitavecchiese torna a Civitavecchia con il titolo tricolore di Davide Mecucci nella classe Techno293, nella categoria U15. Ottima anche la medaglia di bronzo nella classe IQFoil, U17, per Alice Evangelisti. 14 gli atleti che hanno rappresentato la Lega Navale. Giornate impegnative con vento leggero, che ha messo a dura prova i ragazzi e la loro preparazione atletica, a cui hanno fatto da contraltare altre giornate di vento e onda più intensi, che tanto piacciono ai surfisti civitavecchiesi. Ora la preparazione si concentrerà per la prossima regata di ottobre, che sarà ad Ostia per una gara nazionale, a cui farà seguito la spedizione a Cadice, in Spagna, per il Mondiale.

