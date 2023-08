Notizia storica per il tiro a segno civitavecchiese. Davide Baric è riuscito ad ottenere l’accesso agli Italiani Juniores, cosa che il movimento locale non otteneva da circa 20 anni. L'ultimo era stato il dottor Paolo Turchi tra i Senior. Il verdetto è giunto dopo la quinta ed ultima tappa del circuito regionale, nella quale il tiratore si è classificato terzo, ottenendo così i punti per finire 19° nella classifica generale, che includeva oltre 140 ragazzi, e quindi mettere in tasca il pass per Milano, dove si disputeranno gli Italiani di categoria dal 26 settembre al 1° ottobre. Grandissima la soddisfazione per il tecnico Eugenio Massarelli, per il presidente Enrico Furno e per il Tiro a Segno Civitavecchia, che dopo diverse vicissitudini legate soprattutto all’impiantistica, ora può godersi questo giovane prospetto, che porterà in alto il nome della nostra città. Baric ha 17 anni e, come detto, è nella categoria Juniores, che utilizza pistole ad aria compressa sulla distanza di 10 metri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA