Non solo “forestieri” nella batteria degli under del Civitavecchia Calcio. La società nerazzurra intende portare avanti lo spirito d’identità nel proprio gruppo della prima squadra. Infatti è stato annunciato che quattro prospetti del settore giovanile sono stati “promossi” nel roster guidato da Massimo Castagnari. Stiamo parlando del centrocampista classe 2007 Cristian Nustriani, dell’attaccante 17enne Gianmarco Pane, dell’esterno classe 2008 Gabriele Marcelletti e del difensore 17enne Alessandro Gagliardini. «C'è qualcosa di speciale nel vestire questa maglia – dichiarano dal Civitavecchia – non è solo calcio, è identità. È crescere con l'eco della prima squadra nelle orecchie, sognando un giorno di calcare quel campo con la maglia della propria città sul petto. Insieme ai grandi. Oggi, quattro ragazzi cresciuti nelle nostre giovanili compiono quel passo. Non sono solo giovani promesse: sono il simbolo di una fedeltà che non si compra, di un legame che nasce tra le vie di Civitavecchia e che cresce allenamento dopo allenamento. Sacrificio dopo sacrificio. Partita dopo partita. A loro diciamo grazie. Perché ci ricordano che il calcio che nasce a casa non ha paragoni. Gianmarco, Cristian, Gabriele ed Alessandro: Benvenuti in prima squadra. Ve la siete meritata tutti. Questo è solo l'inizio, però. Il sogno continua. Insieme».

