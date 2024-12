Mercato completato ed estate tranquilla per la Comal Civitavecchia Volley Academy.

La società della presidentessa Viviana Marozza può vivere al meglio le prossime settimane, perché è stato terminato il roster per la prossima stagione, che sarà ancora in serie C, con il chiaro obiettivo di lottare per i vertici e, magari, ottenere la tanto agognata promozione in serie B2.

Le news giungono direttamente dal direttore tecnico del club civitavecchiese, Cristiano Cesarini.

Il ruolo di schiacciatrice e di opposto sarà nelle braccia potenti di Cristina Camilli, per la quale, in queste ultime settimane, si era parlato di un suo possibile addio alla squadra di Alessio Pignatelli.

La ragazza classe 2005, di origini viterbesi e recentemente convocata dalle selezioni del Club Italia, ha deciso, per fortuna delle tigri, di fare ancora parte del gruppo per la prossima annata.

A far parte della formazione allenata da coach Alessio Pignatelli ci sarà anche un’altra giocatrice, ovvero Francesca Serra, proveniente dalla B2, dove giocava con il Viterbo. Si tratta di una ragazza molto esperta, il nuovo libero arancionero sarà sicuramente utile per gli equilibri, sia tecnici, che di spogliatoio.

Intanto anche quest’anno Civitavecchia Volley Academy ricorderà al meglio Carola Stortini, con il memorial che porta il nome della giovanissima pallavolista. L’evento, giunto alla terza edizione, si disputerà dal 19 al 21 luglio ai campi della Beach Arena.

Diverse le categorie che saranno coinvolte: amatoriale, pro, under e junior, tutti tre contro tre, con alcuni tornei di misto, tra cui il “2 contro 2”, che rappresenta la novità di quest’anno.

Previsti premi speciali e la lotteria solidale interamente devoluta per la borsa sportiva che porta il nome di Carola Stortini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA