Le rossonere chiudono il discorso primo posto con il 3-0 al Dream Team. La Comal Civitavecchia Volley ottiene la sua 23esima vittoria consecutiva nel campionato di serie C e soprattutto è tornata a casa con la vetta ufficiale anche dal punto di vista aritmetico. A Roma il sei più uno di Alessio Pignatelli ha sconfitto per 3-0 il Dream Team. È stata una gara quasi sempre gestita dalle "coccinelle", che hanno dimostrato il loro maggior tasso tecnico rispetto alle avversarie. A parte un po’ di equilibrio nel corso del secondo parziale, la Comal non ha avuto grossi problemia fare sua una gara nella quale partiva ampiamente con il ruolo di favorita. Grazie anche alla contemporanea sconfitta di Antares, che ha perso nettamente il suo incontro, Guidozzi e compagne hanno certificato il loro primo posto e potranno affrontare senza nessun affanno la parte restante della regula rseason, al termine della quale mancano solo tre giornate. «La squadra nel complesso ha fatto la sua partita – dichiara un soddisfatto Alessio Pignatelli – ci siamo concessi alcune rotazioni per dare campo a chi ne ha trovato poco, siamo orgogliosi di aver vinto il campionato con tre giornate di anticipo e ora abbiamo un mese per recuperare le energie e provare a vincere i playoff che ci consentirebbero il salto di categoria. L’importante è mantenere l’entusiasmo e l’equilibrio giusto per continuare a stare in palestra con la giusta “fame” e questa sarà proprio la sfida di questo mese di attesa».

