Tre partite per prepararsi al meglio ai playoff, che prenderanno il via nella seconda metà di maggio. Sono quelle che affronterà la Comal Civitavecchia Volley in serie C. Si comincia questa domenica, quando, alle 19.30, le “coccinelle” ospiteranno alla palestra del Marconi, Sempione. La partita si sarebbe dovuta disputare di sabato, ma lo slittamento è stato necessario per la concomitanza con il funerale di papa Francesco. Il sei più uno di Alessio Pignatelli è già sicuro del primo posto e si è già lanciato ampiamente per la preparazione atletica in vista della seconda fase del torneo, che sarà determinante. Intanto, sempre per effetto del lutto per il Santo Padre, è stata annullata la dodicesima edizione di Santa Fermina Sotto Rete della Civitavecchia Volley. In osservanza delle disposizioni del Governo e anche del CONI e della Fipav, e dimostrando vicinanza e cordoglio per il lutto del Pontefice, la manifestazione di urban minivolley, che avrebbe dovuto svolgersi ieri mattina presso il parcheggio della Coop è stata annullata. Lo comunica con dispiacere la Civitavecchia Volley che organizza l’evento da dodici anni, con il patrocinio del Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina, della Fipav e del Comune di Civitavecchia, e in collaborazione con UniCoop Tirreno Sezione Soci Civitavecchia, In the Clauds, LocoMotiva e Montalto Montaggi.

