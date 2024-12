Occasione importante per la Comal Civitavecchia Volley.

La squadra di Alessio Pignatelli ha la possibilità di centrare la decima vittoria consecutiva da inizio stagione, in un percorso che potrebbe avere qualcosa di storico per la società della presidentessa Viviana Marozza.

E l’occasione non sembra essere di quelle impossibili, visto che alle 18.30 le rossonere saranno salutate dal pubblico della palestra dell’istituto Marconi per la gara contro il Dream Team.

Le romane stazionano al terzultimo posto della classifica ed andranno attenzionate, in quanto nell’ultimo turno hanno strappato un punto all’Antares, la rivale più accreditata della Comal.

Ma, nonostante ciò, ci sono tutte le basi per continuare a dare la caccia al primo posto per la conclusione del girone d’andata, che potrebbe decretare la qualificazione delle civitavecchiesi alla Final Four di Coppa Lazio.

Questo è l’obiettivo di breve range per Guidozzi e compagne, anche se il bersaglio grosso rimane sempre quello della promozione in serie B2, che diventa sempre più un obiettivo nel mirino della Cv Volley.

©RIPRODUZIONE RISERVATA