Questa mattina alle 11.30 presso la piscina Centumcellae (Piazzale Giocondo De Dominicis,1 Civitavecchia), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Insieme per lo sport – Civitavecchia 2024".

"Insieme per lo sport – Civitavecchia 2024" è il progetto con il quale il CSI Roma, in collaborazione con ENEL, si pone l’obiettivo di sostenere le associazioni sportive del territorio di Civitavecchia impegnate in varie attività.

ENEL, azienda già impegnata a Civitavecchia in progetti a sostegno dell'attività sportiva, anche quest'anno ha deciso di continuare a sostenere le realtà sportive locali con il supporto organizzativo del CSI Roma.

Il Centro Sportivo Italiano si è sempre contraddistinto per il suo impegno a favore delle società sportive di base per realizzare la mission di educare attraverso lo sport.

Il progetto, partito ad agosto, ha sostenuto le attività di 14 associazioni sportive impegnate quotidianamente sul territorio di Civitavecchia. Numerose le attività sportive proposte nell'ambito del progetto: dalla pallacanestro al calcio, dal nuoto alla pallavolo,dal pattinaggio al padel, oltre a beach volley, difesa personale, beach tennis e tanto altro. Nelle varie realtà sono stati coinvolti atleti ed atlete di tutte le fasce di età, coinvolgendo anche persone con disabilità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA