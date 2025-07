L’esperienza di Ludovico Cristini della Mtb Santa Marinella alla Dolomiti Superbike è stata un vero successo. Si è trattato di un banco di prova che ha dato ottimi frutti al biker santamarinellese tra i partenti in mezzo a 2.500 bikers da tutto il mondo in rappresentanza di 38 paesi.

Con partenza e arrivo a Villabassa, Cristini ha optato per il tradizionale percorso marathon di 123 chilometri con 3.400 metri di dislivello portato a termine in 3.45’00”. Dopo il via, i biker hanno dato vita a una 30° edizione epica nella regione 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti , perfettamente in linea con il motto della manifestazione “Explore the legend ”.

Il responso in classifica per Cristini è stato l’ottavo posto assoluto tra i master e il primo posto di categoria nella fascia M35, su uno dei tracciati più impegnativi d’Europa.

Su strada sono tornati in sella Mauro Gori e Massimiliano Chiavacci , impegnati con profitto alla Granfondo Città di Pontecorvo sul percorso medio. Gori ha conquistato un eccellente quarto posto tra i Supergentlemen A, Al suo fianco, Chiavacci ha chiuso al 26° posto nella categoria Gentleman A, contribuendo a mantenere alto il nome della MTB Santa Marinella anche nel ciclismo su strada e nel panorama delle granfondo.

Grande la soddisfazione per la società del presidente Riccardo Carnesecchi, che sta continuando a vivere gioie settimana dopo settimana, in un’estate che sta riservando affermazioni in ogni campo e in ogni attività.

