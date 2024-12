Cristian Fedeli si è aggiudicato l’Ability Drive, nella prima edizione del trofeo dedicato ad Enzo De Cicco.

Questo il risultato della competizione che si è svolta domenica scorsa sulla strada delle Colline dell'Argento.

Alla fine, a prevalere, è stato il pilota alla guida della Formula Gloria.

Secondo posto per Alessandro Caprioli, terzo per il civitavecchiese Antonio Morali, che non si dice soddisfatto, in quanto, a causa di alcuni errori, gli è stata pregiudicata la possibilità di salire sul gradino più alto del podio della competizione.

A difendere la bandiera del Gruppo Piloti erano presenti anche Francesco Loiacono e Francesco Derosas.

«Non ci ho messo la concentrazione giusta - commenta Antonio Morali - anche perché ero preso da molte cose, anche per l'organizzazione dell'evento. Sono comunque contento del risultato e soprattutto del fatto che abbiamo ricordato al meglio la figura di Enzo e cosa rappresentava per noi. Tornando prettamente al discorso gara, potevo giocarmela di più con le due auto che hanno chiuso davanti a me. È stata semplicemente - conclude il pilota civitavecchiese - una giornata "no", anche se alla fine sono riuscito comunque a salire sul podio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA